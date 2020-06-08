Первый канал показал беспорядки в США под песню «Гудбай, Америка»

Первый канал в воскресенье транслировал фильм «Брат-2», вместо финальных титров, которые показывают под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилуса Помпилиуса» начался сюжет программы «Время» о беспорядках в США.

Песня «Гудбай, Америка» с финала «Брата-2» зазвучала в кадрах программы «Время». Когда на экране показывали погромы и протесты в США, звучали строки: «Гуд-бай Америка – о, где я не был никогда, прощай навсегда…»

Затем музыка плавно стихла, и начался сюжет о ситуации в США программы «Вести».

Беспорядки, грабежи и мародерства стали неотъемлемой частью массовых протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.