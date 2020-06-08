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Первый канал показал беспорядки в США под песню «Гудбай, Америка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Первый канал в воскресенье транслировал фильм «Брат-2», вместо финальных титров, которые показывают под песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилуса Помпилиуса» начался сюжет программы «Время» о беспорядках в США.

Песня «Гудбай, Америка» с финала «Брата-2» зазвучала в кадрах программы «Время». Когда на экране показывали погромы и протесты в США, звучали строки: «Гуд-бай Америка – о, где я не был никогда, прощай навсегда…»

Затем музыка плавно стихла, и начался сюжет о ситуации в США программы «Вести». 

Беспорядки, грабежи и мародерства стали неотъемлемой частью массовых протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.


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korvinsS

Максимка это ты вреден и не нужен а газопровод нужен Европе и его достроят назло всем деревянный ты наш.

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Зато в июне уже неделю колотун стоит.

Nik3316

ахахахахах вывел окупационные войска... отомстил))))))))))))