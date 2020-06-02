Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы

Гибель в Миннеаполисе черного американца Джорджа Флойда по вине полицейского спровоцировала крупнейшие беспорядки в США. Президент Дональд Трамп был вынужден спрятаться в подземном бункере Белого дома, в десятки штатов страны для прекращения погромов и мародерства введены подразделения Национальной гвардии...

С чего все началось

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда — его заподозрили в попытке расплатиться в магазине фальшивыми банкнотами. Белый полицейский Дерек Шовин прижал коленом шею задержанного, хотя тот говорил ему, что задыхается. Через некоторое время Флойд потерял сознание и скончался в реанимации. Хотя официальное вскрытие не обнаружило никаких признаков того, что Флойд умер от удушения или травматической асфиксии.

Момент с задержанием попал на видео и быстро распространился в соцсетях и СМИ. Движение Black Lives Matter немедленно воспользовалось громкой историей — 26 мая в центре Миннеаполиса собралась многотысячная толпа, автобусная остановка на месте гибели Флойда на Чикагском проспекте превратилась в импровизированный мемориал.

Джордж Флойд — 46-летний афроамериканец, работавший охранником. Мужчина пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности, в последний раз он отсидел пять лет в тюрьме за вооруженное ограбление.

Первые протесты в Миннеаполисе прошли мирно, однако вскоре начались столкновения между демонстрантами и полицейскими — сначала агрессивная молодежь разгромила 3-й участок полиции, а затем протестующих на Чикагском проспекте атаковал полицейский спецназ, применивший резиновые пули и химические реактивы.

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27 мая во время протестов погиб один из митингующих — его застрелили, полиция задержала одного подозреваемого. В этот день акции протеста также начались в других штатах США — Калифорнии, Теннесси, Колорадо, Кентукки, Аризоне, Огайо. Несколько человек получили огнестрельные ранения, начались погромы магазинов, поджоги автомобилей.

Зарево над США

Масштабы протестов постоянно растут — на сегодня они охватили 140 городов США. В 21 штате для урегулирования ситуации задействована Нацгвардия, на территории населенных пунктов действует комендантский час, гражданам рекомендуется не появляться на улицах, прекращена работа магазинов и общественных учреждений.

Митингующие нападают на полицейских, забрасывают их машины банками и бутылками, громят магазины, поджигают дома. Сотрудники правопорядка задержали порядка 4 тысяч участников беспорядков, несколько десятков человек были убиты, многократно подскочили продажи оружия — население пытается защититься от мародеров самостоятельно.

Демонстранты 29 мая даже атаковали ограду Белого дома, в результате охрана президента США Дональда Трампа была вынуждена спрятать американского лидера в специальном бункере. В американской столице действует комендантский час, в город введены бойцы Национальной гвардии, которые помогают местным полицейским в наведении порядка.

В Окленде два сотрудника Федеральной службы безопасности получили огнестрельные ранения во время беспорядков, один из офицеров скончался от полученных травм. В Филадельфии в ходе столкновений пострадали не менее 13 полицейских. В Атланте была атакована и разрушена штаб-квартира CNN. В Нэшвилле подожгли здание суда и муниципального совета.

1 июня погромщики подожгли Епископальную церковь Святого Иоанна, расположенную в Вашингтоне на площади Лафайет-сквер, неподалеку от Белого дома. Ее называют «президентской», церковь известна тем, что все президенты США хотя бы один раз за время на посту руководителя государства посещали ее.

Терпение заканчивается

Первые дни полицейские и власти реагировали на действия митингующих очень сдержанно — видимо, опасаясь эскалации. Например, в некоторых случаях сотрудники правоохранительных органов пропускали демонстрантов в центры городов, несмотря на официальный запрет подобных мероприятий.

После крупных погромов и актов мародерства полицейские получили указания действовать жестче. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, чья дочь была задержана после участия в одном из митингов, лаконично предупредил всех, кто вышел на улицы для нападений и грабежей: «Вы будете арестованы».

«Ситуация в Миннеаполисе больше не имеет вообще никакого отношения к убийству Джорджа Флойда. Она имеет отношение к нападению на гражданское общество, к внушению страха всему нашему городу и воспрепятствованию его работы»,— отметил губернатор штата Миннесота Тим Вальц.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Миннеаполисе, туда перебрасываются дополнительные подразделения спецназа и полиции. Чтобы успокоить митингующих, было решено ускорить разбирательство инцидента с гибелью Джорджа Флойда — Дереку Шовину предъявили обвинение в убийстве третьей степени, еще трех полицейских уволили.

Массовые беспорядки после гибели черных американцев от рук полиции вспыхивали в США и ранее — так, в 2014 году полицейский застрелил безоружного 18-летнего Майкла Брауна в штате Миссури, волнения с участием сотен людей продолжались несколько дней. Похожие вспышки фиксировались в 2015 и 2016 годах, однако текущий бунт грозит стать рекордным.