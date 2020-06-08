Фильм дня: «Римские каникулы»

Добрая комедия «Римские каникулы» принесла Одри Хепберн первый и единственный «Оскар» за лучшую женскую роль. Эту награду еще до вручения предсказал ее коллега по фильму.

США, 1953 год, режиссер Уильям Уайлер, 0+

В главных ролях: Одри Хепберн и Грегори Пек

Действие комедии разворачивается в Риме: туда с официальным визитом прибывает юная принцесса Анна. Ее дни расписаны по минутам — приемы, посещения фабрик, интервью, но девушке хочется свободы и она убегает из дворца на улицу, где гуляют, поют и целуются жители итальянской столицы.

Незадолго до побега доктор сделал ей укол снотворного и принцесса засыпает на скамейке. Мимо проходит возвращающийся домой после вечера за карточным столом американский журналист Джо Брэдли. Рано утром по заданию редактора он должен быть на пресс-конференции у принцессы Анны, которую в глаза никогда не видел. С этого момента ситуация выходит из-под контроля…

После завершения работы над картиной исполнитель роли Джо Грегори Пек сказал продюсерам, что поскольку Хепберн наверняка получит за свою роль «Оскар», ее имя следует поставить в титрах первым.

Пророчество сбылось, и Одри Хепберн действительно получила заветную статуэтку в номинации «Лучшая женская роль». В последующей карьере она была еще несколько раз представлена в этой номинации, в том числе за «Завтрак у "Тиффани"», но повторить успех не удалось.

Попала в «Римские каникулы» Хепберн тоже нестандартно. Во время проб оператору велели не выключать камеру после завершения сцены, в которой играла актриса. После команды «Снято!» Хепберн расслабилась, вела себя раскованно, откровенно отвечала на вопросы, и в итоге именно эти несколько минут подарили ей заветную роль.