Зарегистрирован второй российский препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало по ускоренной процедуре второе лекарственное средство для лечения коронавирусной инфекции. Препарат «Левилимаб» поступит в продажу под названием «Илсира», сообщается на сайте министерства.

«Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов», — отмечает ведомство.

Изначально «Левилимаб» предназначался для лечения ревматоидного артрита, однако исследования показали, что он эффективно снижает воспаление легочной ткани, которое приводит к тяжелому течению коронавирусной инфекции с возможным летальным исходом.

Ранее Минздрав выдал первое регистрационное удостоверение отечественному препарату «Авифавир» для лечения COVID-19. В основе этого лекарства — действующее вещество фавипиравир, которое было получено в Японии.