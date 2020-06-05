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Ученые реконструировали мозг динозавра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tim Evanson / CC BY-SA 2.0

Российские исследователи создали первую подробную виртуальную 3D-модель мозга и кровеносных сосудов головы травоядного динозавра, фрагменты черепа которого были найдены в Узбекистане.

Речь идет об анкилозавре — эти животные появились на Земле в середине юрского периода, примерно 160 миллионов лет назад, и существовали до конца эры динозавров, которая закончилась 66 миллионов лет назад, пишет Biological Communications.

Ученые удалось сделать первый в России цифровой слепок мозга динозавра, основываясь на фрагментах ископаемых черепов анкилозавра, обнаруженные во время серии международных экспедиций в пустыне Центральный Кызылкум в Узбекистане.

Реконструкция показала, что примерно 60% объема полушарий мозга динозавра была занята обонятельными луковицами. Скорее всего, это помогало животному искать еду, представителей противоположного пола и вовремя чувствовать приближение хищников.

Другая интересная особенность — умение охлаждать мозг. Оказалось, что сеть вен и артерий в головном мозге животного была очень сложной, кровь могла течь в разных направлениях и перераспределяться, поддерживая оптимальную температуру мозга животного.

Палеонтологам также удалось восстановить строение внутреннего уха древнего животного. Предположительно, динозавр мог слышать частоты от 300 до 3000 герц. Это довольно низкий диапазон, однако для крупного животного это вполне естественно.

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