Кондиционер назвали опасным из-за коронавируса

Использование кондиционера несет определенный риск во время распространения коронавирусной инфекции, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

Ученые отметил, что из-за работы кондиционера возникают дополнительные потоки воздуха, которые могут разносить вирус на расстояние, превышающее 1,5 метра, передает агентство городских новостей «Москва».

Лукашев подчеркнул, что кондиционеры в этом случае не отличаются от вентиляторов и даже обычного сквозняка. Однако в целом кондиционеры более безопасны, чем вентиляторы, так как для эффекта охлаждения он производит меньше воздушных потоков.

Специалист порекомендовал тщательнее подходить к использованию кондиционера в офисах во время пандемии. При этом дома использовать кондиционер можно без ограничений.