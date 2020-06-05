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Кондиционер назвали опасным из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Использование кондиционера несет определенный риск во время распространения коронавирусной инфекции, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев.

Ученые отметил, что из-за работы кондиционера возникают дополнительные потоки воздуха, которые могут разносить вирус на расстояние, превышающее 1,5 метра, передает агентство городских новостей «Москва».

Лукашев подчеркнул, что кондиционеры в этом случае не отличаются от вентиляторов и даже обычного сквозняка. Однако в целом кондиционеры более безопасны, чем вентиляторы, так как для эффекта охлаждения он производит меньше воздушных потоков.

Специалист порекомендовал тщательнее подходить к использованию кондиционера в офисах во время пандемии. При этом дома использовать кондиционер можно без ограничений.

Тема: Распространение коронавируса
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