Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске

Медики в Красноярске впервые применили новый способ лечения COVID-19 — пациентам ввели антиковидную патогенредуцированную плазму, сообщила пресс-служба инфекционного госпиталя Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России.

Подобный опыт лечения ранее уже опробовали в московских клиниках ФМБА России, и он показал хороший клинический эффект. В инфекционный госпиталь в Красноярске доставили 16 доз патогенредуцированной антиковидной плазмы из Центра крови ФМБА России.

Плазму выделили из крови людей, заболевших коронавирусной инфекцией и успешно выздоровевших. Они добровольно сдали кровь с циркулирующими в ней антителами к коронавирусу.

«Введение такой гипериммунной плазмы другим заболевшим COVID-19 – это так называемая пассивная иммунизация. Такая гипериммунная плазма может спасти жизнь пациенту с тяжелым течением заболевания — обширным поражением легких и дыхательной недостаточностью» — объяснил главный врач инфекционного госпиталя №2, врач-пульмонолог Александр Аристов.

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Он добавил, что иммунная система зараженного человека не всегда успевает выработать собственные антитела и это приводит к печальному исходу. Поэтому такому пациенту нужно помочь, ввести уже готовые противовирусные агенты.

С учетом положительного опыта применения гипериммунной плазмы в клиниках Москвы, красноярские медики выбрали пациентов с показаниями для данной методики лечения. И в четверг впервые в регионе ввели препарат двум пациентам.