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Заболевшие коронавирусом работники рудника выздоровели на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Все 200 работников Корбалихинского рудника, заболевших ранее коронавирусом в Алтайском крае, выздоровели и выписаны из госпиталя, сообщил оперштаб.

При этом за прошедшие сутки в регионе умер еще один человек с коронавирусом, заболели 69 человек, а 21 – выздоровели.

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Уточняется, что общее число заболевших составляет 2135 человек, из них выздоровели 861. В числе заболевших и переболевших 202 ребенка. При этом у 1384 пациентов симптомов нет.

Из общего числа 48 тяжелобольных пациентов, 20 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

За весь период умерли – 23 человека, из них напрямую от вируса 13 человек, в восьми случаях причиной смерти стало другое заболевание, еще по двум пациентам причину устанавливает экспертиза.

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