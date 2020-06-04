Заболевшие коронавирусом работники рудника выздоровели на Алтае

Все 200 работников Корбалихинского рудника, заболевших ранее коронавирусом в Алтайском крае, выздоровели и выписаны из госпиталя, сообщил оперштаб.

При этом за прошедшие сутки в регионе умер еще один человек с коронавирусом, заболели 69 человек, а 21 – выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Трое суток после укуса: как работает иммуноглобулин

Уточняется, что общее число заболевших составляет 2135 человек, из них выздоровели 861. В числе заболевших и переболевших 202 ребенка. При этом у 1384 пациентов симптомов нет.

Из общего числа 48 тяжелобольных пациентов, 20 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

За весь период умерли – 23 человека, из них напрямую от вируса 13 человек, в восьми случаях причиной смерти стало другое заболевание, еще по двум пациентам причину устанавливает экспертиза.