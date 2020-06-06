Фильмы «Брат» и «Брат-2» покажут на Первом канале

Первый канал покажет дилогию Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым в главной роли 7 июня, сообщила пресс-служба канала.

«Брат»

7 июня в 16.30 на Первом канале

Россия, 1997 год, режиссер и автор сценария: Алексей Балабанов

В ролях: Сергей Бодров мл., Виктор Сухоруков, Светлана Письмиченко, Мария Милютина, Юрий Кузнецов, Сергей Мурзин, Ирина Ракшина, Анатолий Журавлев, Андрей Федорцов, Андрей Краско.

Действие фильма разворачивается в 1997 году. Демобилизованный из армии Данила Багров возвращается в родной город. Но унылая скучная жизнь его не устраивает, и он отправляется в Питер к своему брату, который там хорошо устроился.

Фото: © предоставлено Первым каналом

Однако «новая русская» действительность Северной столицы оказывается слишком неожиданной, а родной брат Данилы, как выясняется, зарабатывает на жизнь заказными убийствами. Даниле предстоит со многими разобраться, чтобы помочь брату.

«Брат-2»

7 июня в 18.30 на Первом канале

Россия-США, 2000 год, режиссер и автор сценария: Алексей Балабанов

В ролях: Сергей Бодров, Виктор Сухоруков, Сергей Маковецкий, Ирина Салтыкова, Кирилл Пирогов, Александр Дьяченко, Дарья Лесникова, Гэри Хьюстон, Рэй Толер, Лиза Джеффри.

Во второй части сюжет завязывается на том, как Данила Богров, участвуя в программе на телевидении, встречает своих друзей по Чечне. Одного из них внезапно убивают.

Фото: © предоставлено Первым каналом

Данила знает, что у убитого были неприятности из-за брата-хоккеиста, играющего за американский клуб. Данила считает своим долгом разобраться и помочь брату убитого товарища. Он вылетает в Америку, за компанию взяв с собой брата.

Факты о фильме: