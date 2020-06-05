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Продажи новых авто в России в мае упали вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Продажи новых автомобилей в России упали на 51,8% по сравнению с маем прошлого года, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

В прошлом месяце россияне купили 63 033 автомобиля. В мае 2019 года было продано 137 624 автомобиля.

Больше всего в мае автомобилей продали АвтоВАЗ — более 15,5 тысячи, KIA — более 8 тысячи, Hyundai — более 6 тысячи штук.

«Это неудивительно, так как автосалоны Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных дилеров были закрыты на протяжении всего месяца. Технические центры смогли возобновить работу, и, соответственно, поток клиентов начал понемногу расти», — прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По его прогнозу, в июне на фоне начавшегося ослабления ограничений на большей части территории страны ситуация слегка улучшится, что положительно повлияет на устойчивость дилерской сети.

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