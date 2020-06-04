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Новый стандарт жилья введут для россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минстрой России утвердил новые требования к стандартному жилью и внутренней отделке помещения.

После изменений правительство откажется от термина «жилье эконом-класса», вместо него будет использоваться определение «стандартное жилье», передает «Интерфакс». Документ вступит в силу 6 июня.

К категории стандартного жилья теперь относятся квартиры общей площадью не более 100 квадратных метров. Либо индивидуальные жилые дома площадью до 150 квадратных метров на земельном участке не более 1500 «квадратов».

Также под стандарт подходят блоки площадью до 130 квадратных метров в составе жилого дома блокированной застройки. Квартира может быть расположена в многоквартирном доме, в котором обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов.

Также дому должен быть присвоен класс энергетической эффективности B и выше. Что касается внутренней отделки, то стандарт требует наличия входной металлической двери и межкомнатных дверей, а также оконных блоков.

Поверхности стен или перегородок должны быть выровнены и окрашены либо оклеены обоями, поверхность потолков — выровнена и окрашена либо на нее установлены потолочные конструкции или натяжные системы.

Пол должен быть выровнен и иметь напольное покрытие; в санузлах необходимо обеспечить гидроизоляцию, сантехнику, смесители, осветительные приборы, вентиляционные решетки, на полу обязательна выравнивающая стяжка, гидроизоляция и керамическое покрытие.

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Топ комментариев

great_america

Примечательно что никакой дискуссии в стране по содержимому конституции не ведется.Это о многом говорит.

corrector

Оооо, америковский свободный рынок и честная конкуренция во всей красе, товарищи , это прекрасно...

Иркут 69

Цирк да и только... Заранее известен результат, написана поздравительная речь, определена дата, верноподанные...

scorpion_ss_

Поезжай в Фергюсон, им нужна твоя помощь.

k051173

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