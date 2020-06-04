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Lada 4x4 «выгонят» из Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

Внедорожник Lada 4x4 окончательно покинет страны Европейского союза в 2021 году из-за ужесточившихся норм по количеству вредных выбросов.

«Lada 4x4 — еще одна жертва жестких мер Евросоюза по выбросам, модель вынуждена покинуть рынок после 43 лет производства и с приличными показателями продаж для старой машины», — пишет испанское издание Motor.

С марта 2020 года показатель выбросов СО2 для легковых автомобилей не должен превышать 95 г/км. Поставлять менее экологичный транспорт в Евросоюз возможно, но покупателям придется платить за него повышенный налог, что делает автомобили неконкурентоспособными.

Lada 4x4 особо хорошо продается в Германии и Австрии, где авто ценят за простоту конструкции с несущим кузовом и постоянным полным приводом, а также за внедорожные качества.

Внедорожник выпускают с 1977 года, и за это время в нем не было существенных технических изменений. Модернизация 2020 года включала обновление приборной панели и новые опоры силового агрегата, снизившие уровень вибрации.

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