Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?

Политические лидеры нередко стараются скрывать частную жизнь. Однако главы государств участвуют в званых ужинах и угощают иностранных коллег, и их любимые блюда рано или поздно становятся известными. Какие кулинарные предпочтения у Владимира Путина, Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Ангелы Меркель?

Путин

Президент России Владимир Путин подробно рассказывал про свои предпочтения в еде во время общения с воспитанниками детского центра «Сириус». Глава государства признался, что очень любит морепродукты, но в основном питается обычной едой.

«Люблю овощи: помидоры, огурцы, салат. Утром — каши, творог, мед. Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого. Чай пью только зеленый», — перечислил Путин.

Фото: © пресс-служба президента РФ

В список любимых блюд Путина входят уха, запеченная осетрина, запеченная телятина в остром соусе, фисташковое мороженое. Кстати, мороженое российский лидер просто обожает и нередко угощает сладким лакомством иностранных коллег. Путин равнодушен к алкоголю, но может выпить немецкого пива или российской водки.

Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель предпочитает готовить сама и этим отличается от большинства первых лиц государств. Немецкий лидер рассказывала в интервью, что с удовольствием готовит дома, как только выдается свободное время.

Меркель признавалась, что любит картофельный суп, а также айнтопф — густой немецкий суп с тушеным мясом и овощами, который заменяет первые и вторые блюда. Канцлер также часто готовит шницели, блюда из форели и традиционное лечо.

Что касается любимых блюд, то Меркель обожает свиную колбасу с капустой, а ее личный повар как-то признался, что его подопечная без ума от качественных сыров. Из алкоголя Меркель предпочитает местное пиво.

Си Цзиньпин

Нынешний лидер Китая знает изнанку жизни — в 1967 году его отца репрессировали, а 13-летнего Си Цзиньпина отправили на «перевоспитание». Будущий глава КНР ухаживал за свиньями, испытывая постоянное чувство голода. Спустя много лет Си Цзиньпин вспоминал, что «пил со свиньями из одного ведра».

Сейчас Си Цзиньпин отдает предпочтение домашним блюдам шэньсийской и шаньдунской кухни. Иногда он сам готовит китайские пельмени и пампушки. Ряд источников утверждают, что китайский лидер — настоящий сладкоежка и не может устоять перед хорошим тортом. В ходе визитов в Россию Си Цзиньпин с искренним удовольствием угощался мороженым.

Фото: © пресс-служба президента РФ

Что касается любимых блюд, то Си Цзиньпин предпочитает тушеного цыпленка с приправами, креветок в соевом соусе, карпа в кисло-сладком соусе с хрустящей корочкой, мясные тефтели с четырьмя разными начинками и груши в медовом сиропе.

Трамп

Президент США Дональд Трамп — известный любитель фастфуда. Несмотря на свое многомиллионное состояние, он обожает перекусывать жареными крылышками с картошкой фри, пиццей, гамбургерами, сэндвичами с яйцами и сыром. Из напитков американский лидер предпочитает кока-колу и шоколадные коктейли.

Трамп честно признавался журналистам, что не ограничивает себя в пище. «Я люблю и стейки, и гамбургеры, и пасту, и картошку фри — все то, что нам не стоит есть», — говорил он в ходе своей предвыборной гонки. Отвечая на вопрос, перед какими блюдами он не может устоять, Трамп добавлял: «Бекон, стейк, яйца».

Фото: © The White House

В число любимых блюд Дональда Трампа входят филе-о-фиш (бургер, в составе которого содержится прожаренная рыбная котлета из цельного филе, плавленый сыр и соус), хорошо прожаренный стейк, яичница с беконом, ванильное мороженое с вишней, а также мексиканское тако (жареные лепешки из кукурузной муки с начинкой из мяса и овощей).