НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?

Источник:
Sibnet.ru
162 0
Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0
Политические лидеры нередко стараются скрывать частную жизнь. Однако главы государств участвуют в званых ужинах и угощают иностранных коллег, и их любимые блюда рано или поздно становятся известными. Какие кулинарные предпочтения у Владимира Путина, Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Ангелы Меркель?

Путин

Президент России Владимир Путин подробно рассказывал про свои предпочтения в еде во время общения с воспитанниками детского центра «Сириус». Глава государства признался, что очень любит морепродукты, но в основном питается обычной едой.

«Люблю овощи: помидоры, огурцы, салат. Утром — каши, творог, мед. Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого. Чай пью только зеленый», — перечислил Путин.

Фото: © пресс-служба президента РФ

В список любимых блюд Путина входят уха, запеченная осетрина, запеченная телятина в остром соусе, фисташковое мороженое. Кстати, мороженое российский лидер просто обожает и нередко угощает сладким лакомством иностранных коллег. Путин равнодушен к алкоголю, но может выпить немецкого пива или российской водки.

Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель предпочитает готовить сама и этим отличается от большинства первых лиц государств. Немецкий лидер рассказывала в интервью, что с удовольствием готовит дома, как только выдается свободное время.

Меркель признавалась, что любит картофельный суп, а также айнтопф — густой немецкий суп с тушеным мясом и овощами, который заменяет первые и вторые блюда. Канцлер также часто готовит шницели, блюда из форели и традиционное лечо.

Фото: cyclonebill / CC BY-SA 2.0

Что касается любимых блюд, то Меркель обожает свиную колбасу с капустой, а ее личный повар как-то признался, что его подопечная без ума от качественных сыров. Из алкоголя Меркель предпочитает местное пиво.

Си Цзиньпин

Нынешний лидер Китая знает изнанку жизни — в 1967 году его отца репрессировали, а 13-летнего Си Цзиньпина отправили на «перевоспитание». Будущий глава КНР ухаживал за свиньями, испытывая постоянное чувство голода. Спустя много лет Си Цзиньпин вспоминал, что «пил со свиньями из одного ведра».

Сейчас Си Цзиньпин отдает предпочтение домашним блюдам шэньсийской и шаньдунской кухни. Иногда он сам готовит китайские пельмени и пампушки. Ряд источников утверждают, что китайский лидер — настоящий сладкоежка и не может устоять перед хорошим тортом. В ходе визитов в Россию Си Цзиньпин с искренним удовольствием угощался мороженым.

Фото: © пресс-служба президента РФ

Что касается любимых блюд, то Си Цзиньпин предпочитает тушеного цыпленка с приправами, креветок в соевом соусе, карпа в кисло-сладком соусе с хрустящей корочкой, мясные тефтели с четырьмя разными начинками и груши в медовом сиропе.

Трамп

Президент США Дональд Трамп — известный любитель фастфуда. Несмотря на свое многомиллионное состояние, он обожает перекусывать жареными крылышками с картошкой фри, пиццей, гамбургерами, сэндвичами с яйцами и сыром. Из напитков американский лидер предпочитает кока-колу и шоколадные коктейли.

Трамп честно признавался журналистам, что не ограничивает себя в пище. «Я люблю и стейки, и гамбургеры, и пасту, и картошку фри — все то, что нам не стоит есть», — говорил он в ходе своей предвыборной гонки. Отвечая на вопрос, перед какими блюдами он не может устоять, Трамп добавлял: «Бекон, стейк, яйца».

Фото: © The White House

В число любимых блюд Дональда Трампа входят филе-о-фиш (бургер, в составе которого содержится прожаренная рыбная котлета из цельного филе, плавленый сыр и соус), хорошо прожаренный стейк, яичница с беконом, ванильное мороженое с вишней, а также мексиканское тако (жареные лепешки из кукурузной муки с начинкой из мяса и овощей). 

Еще по теме
Лукашенко отправил правительство в отставку
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
Трамп пожелал ядерного пакта с Россией
Стало известно о минимум 11 погибших в ходе протестов в США
смотреть все
Политика #Мир #О людях #Аналитика
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал завершить газификацию страны
•
Билл Гейтс отреагировал на обвинения в желании чипировать людей
•
Продажи новых авто в России в мае упали вдвое
•
Россиянам напомнили про сокращенные рабочие недели
Подробности
•
Путин, Трамп и Си Цзиньпин: что едят мировые лидеры?
•
Затмения начинаются: что наблюдать в июне
•
Комары и поцелуи: что узнали о СПИДе за 40 лет?
•
«Дизельное» ЧП неизвестного масштаба: что случилось в Норильске?
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новый способ лечения COVID-19 применили в Красноярске
Сибирь 05.06.2020 11:55
Обиженная женщина сдала лучшую подругу приставам
Сибирь 05.06.2020 11:35
Военные перебросят госпиталь в Забайкалье по поручению Путина
Сибирь 05.06.2020 11:09
Депутат потребовал отстранения Потанина от управления «Норникелем»
Сибирь 05.06.2020 10:18
Самое популярное
Штраф для автомобилистов в 50 тыс. появился в новом КоАП
3638
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
3468
Озвучен прогноз погоды на лето в Сибири
3197
Жара накроет Сибирь в июне
2991
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал завершить газификацию страны
•
Билл Гейтс отреагировал на обвинения в желании чипировать людей
•
Продажи новых авто в России в мае упали вдвое
•
Россиянам напомнили про сокращенные рабочие недели
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Коридор затмений открылся: чего стоит опасаться
•
Имидж июня: удачная стрижка по лунному календарю
•
Декинг: как выбрать террасную доску
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
США решили добить «Северный поток-2» новыми санкциями
69
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
62
Путин объявил дату голосования по Конституции
53
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
52