НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Цена нефти Brent впервые с марта выросла выше 40 долларов за баррель

Источник:
РИА Новости
185 1
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. Страны ОПЕК+ рассматривает возможность продлить сокращение добычи нефти.

По состоянию на 03.44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI по состоянию на 03.46 мск дорожали на 1,96%, до 37,53 доллара за баррель, приводит РИА Новости данные торгов.

Инвесторы продолжают оценивать предстоящее заседание стран сделки ОПЕК+. По данным СМИ, организация рассматривает возможность продлить действующее сокращение добычи нефти на один — три месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус пробил брешь в российском бюджете

Обвал нефтяных котировок начался после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.

Позднее в апреле ОПЕК+ договорилась о снижении объемов производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае — июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.



Еще по теме
Добычи стало мало: как выйти из нефтяного кризиса
Цена российской нефти Urals в мае подскочила на 70%
Курс доллара впервые с 6 марта упал ниже 70 рублей
Россия случайно обвалила цены на нефть
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия ослабит валютный контроль
•
Военную вакцину от коронавируса в России испытали на обезьянах
•
Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы
•
Цена нефти Brent впервые с марта выросла выше 40 долларов за баррель
Подробности
•
Чума, которой не было: как Севастополь восстал против карантина
•
Добычи стало мало: как выйти из нефтяного кризиса
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Фитнес-клубы Бурятии рассказали о бедственном положении в отрасли
Сибирь 03.06.2020 13:44
Горный Алтай показал рекордный прирост больных COVID-19
Сибирь 03.06.2020 12:53
Число больных коронавирусом на Алтае превысило 2 тысячи
Сибирь 03.06.2020 12:37
Минобороны объяснило сдачу «недостроенного» COVID-госпиталя в Бурятии
Сибирь 03.06.2020 12:12
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
17961
Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов
3207
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
2916
Пародию Галкина на Путина и Собянина удалили
2875
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия ослабит валютный контроль
•
Военную вакцину от коронавируса в России испытали на обезьянах
•
Шойгу пригласил главу Пентагона на парад Победы
•
Цена нефти Brent впервые с марта выросла выше 40 долларов за баррель
Подробности
•
Чума, которой не было: как Севастополь восстал против карантина
•
Добычи стало мало: как выйти из нефтяного кризиса
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
Путин объявил дату голосования по Конституции
53
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
52
США обвинили Россию в поставках фальшивой валюты
50
Путин поговорил с Трампом по телефону
42