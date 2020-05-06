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Коронавирус пробил брешь в российском бюджете

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © пресс-служба президента России

Дефицит бюджета России составит около 4% ВВП в текущем году, а спад валового внутреннего продукта —5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году, что соответствует оценкам ЦБ. Доходы бюджета будут примерно на 4 триллиона рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 триллиона нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 триллиона ненефтегазовых, дефицит бюджета будет около 4% ВВП», — сказал Силуанов в интервью «Ведомостям».

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Но, по его словам, власти не режут расходы, даже наоборот, их увеличивают. Для этого будут привлечены средств Фонда национального благосостояния и займы, чтобы профинансировать антикризисные программы. Для финансирования расходов по поддержке экономики будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ и остатки, которые перешли с прошлого года.

Силуанов добавил, что антикризисная поддержка экономики в условиях пандемии оценивается более чем в 6,5% ВВП с учетом полного финансирования расходов бюджета.

Тема: Распространение коронавируса
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