Коронавирус пробил брешь в российском бюджете

Дефицит бюджета России составит около 4% ВВП в текущем году, а спад валового внутреннего продукта —5%, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году, что соответствует оценкам ЦБ. Доходы бюджета будут примерно на 4 триллиона рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 триллиона нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 триллиона ненефтегазовых, дефицит бюджета будет около 4% ВВП», — сказал Силуанов в интервью «Ведомостям».

Но, по его словам, власти не режут расходы, даже наоборот, их увеличивают. Для этого будут привлечены средств Фонда национального благосостояния и займы, чтобы профинансировать антикризисные программы. Для финансирования расходов по поддержке экономики будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ и остатки, которые перешли с прошлого года.

Силуанов добавил, что антикризисная поддержка экономики в условиях пандемии оценивается более чем в 6,5% ВВП с учетом полного финансирования расходов бюджета.