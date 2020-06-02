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Доказано существование «оси зла» во Вселенной

Источник:
arXiv
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Фото: © hubblesite.org

Галактики во Вселенной вращаются вовсе не случайным образом, выяснил американский астроном Лиор Шамир из Университета штата Канзас. Исследователь обнаружил «ось зла», которая влияет на все перемещения звездных образований.

Изучение 200 тысяч галактик показало, что распределение направления вращения галактик создает квадрупольную картину, что нельзя объяснить случайным совпадением. Скорее всего, ранняя Вселенная могла вращаться подобно гигантской галактике.

Эффект Доплера позволяет определять направление вращения. Красное смещение указывает на то, что часть галактики движется в направлении от наблюдателя, а синее смещение — к наблюдателю. При этом ранее предполагалось, что распределение галактик по вращению должно быть равномерным.

Однако наблюдения показали, что существует избыток галактик, вращающихся по часовой стрелке — их больше примерно на 2%, в изотропной Вселенной вероятность такого распределения составляет один к миллиарду.

Выявленная асимметрия согласуется с квадрупольной структурой — такая аномалия объяснима, если Вселенная вращается по четырем осям. Новые данные подтверждают существование «оси зла» — гипотетической области, вокруг которой происходит ориентация всей структуры Вселенной.

Феномен был обнаружен, когда в процессе наблюдений за «теплыми» и «холодными» областями флуктуаций реликтового излучения ученые выяснили, что флуктуации на самых больших масштабах расположены не случайным образом, а упорядоченно.

Отмечается, что полученные данные ставят под сомнение классическую теорию возникновения Вселенной, которая утверждает, что она появилась в результате так называемого Большого взрыва. 

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