Россияне с детьми получили деньги от государства

Более десяти миллионов семей с детьми от трех до 16 лет получили единовременные выплаты по указу Владимира Путина, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Государство перечислило деньги 1 июня. Отмечается, что деньги на сегодня получили больше половины тех, кто имеет право на такую меру социальной поддержки по указу президента. Общая сумма выделенных средств составила 146 миллиардов рублей.

Первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно. Заявления по закону рассматриваются в течение пяти дней, деньги зачисляются в течение трех рабочих дней.

Если заявление направлено в период с 23 мая по 25 мая, оно будет рассмотрено до 29 мая, средства перечислены 2 июня. При этом некоторые граждане получить выплаты не смогут — у них обнаружены недостоверные сведения в заявлениях.

Президент Владимир Путин ранее объявил, что единовременные выплаты семьям для поддержки в условиях пандемии коронавируса COVID-19 начнутся с 1 июня. Родители детей от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.