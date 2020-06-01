Коронавирусом за сутки заразились 9035 россиян

За последние сутки в России зарегистрировано 9035 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне прирост составил 9268 человек. Больше всего заболевших в Москве — 2297 человек, а также Подмосковье — 728. В Санкт-Петербурге прирост составил 364 человека, в Нижегородской области — 315, в Свердловской области — 283.

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Общее число инфицированных россиян достигло 414 878. За сутки скончались 162 человек, всего умерли 4 855 пациентов. За день выздоровели 3 994 человек, всего — 175 877, отмечается в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, на сегодня проведено более 10,9 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 279 тысяч тестов на инфекцию.