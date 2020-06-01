Первый частный космический корабль успешно пристыковался к МКС

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

На борту Dragon, который разработан и принадлежит частной компании SpaceX, находились астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен. Они успешно перешли на борт Международной космической станции. Экипаж МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Криса Кэссиди.

Первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией, осуществила компания SpaceX Илона Маска. Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в штате Флорида. На борту корабля находятся два американских астронавта Боб Бенкен и Даг Херли, которые будут доставлены на Международную космическую станцию (МКС).

Этот пуск стал первым американским пилотируемым полетом с 2011 года, когда закрылась программа Space Shuttle. С тех пор астронавтов на МКС доставляли на российских кораблях «Союз».