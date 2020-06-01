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Первый частный космический корабль успешно пристыковался к МКС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA/SpaceX

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

На борту Dragon, который разработан и принадлежит частной компании SpaceX, находились астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен. Они успешно перешли на борт Международной космической станции. Экипаж МКС состоит из россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Криса Кэссиди.

Первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией, осуществила компания SpaceX Илона Маска. Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в штате Флорида. На борту корабля находятся два американских астронавта Боб Бенкен и Даг Херли, которые будут доставлены на Международную космическую станцию (МКС). 

Этот пуск стал первым американским пилотируемым полетом с 2011 года, когда закрылась программа Space Shuttle. С тех пор астронавтов на МКС доставляли на российских кораблях «Союз».

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Топ комментариев

Alhazred

Маск отличный бизнесмен и хороший инженер. Не считаю этот запуск чем то из ряда вон, но это большой прогресс...

xumepa312

Ещё один пациент с паранойей которому всюду мерещатся украинцы! Пройдемте в палату обещаю среди врачей...

xumepa312

Зачем мне лечиться? Мне в отличии от тебя не мерещатся всюду украинцы!

Woodnox

в момент выхода в открытый космос кой-кто из роскосмоса подавился от злости...4 млрд долляров потеряли...

Nik3316

это насколько же Америка отсталая была, что нам достаточно только пыль смахивать с "разработок многодесятилетней...