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SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль

Источник:
РБК
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Фото: © SpaceX

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту в субботу успешно стартовал на орбиту в рамках испытательного полета, сообщает NASA.

Первый в истории пилотируемый запуск, произведенный частной компанией, осуществила компания SpaceX Илона Маска. Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, в штате Флорида. На борту корабля находятся два американских астронавта Боб Бенкен и Даг Херли, которые будут доставлены на Международную космическую станцию (МКС).

Этот пуск стал первым американским пилотируемым полетом с 2011 года, когда закрылась программа Space Shuttle. С тех пор астронавтов на МКС доставляли на российских кораблях «Союз».

Первая ступень Falcon 9 успешно отделилась от ракеты и вернулась на землю. После отделения второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 корабль Crew Dragon вышел на орбиту. Стыковка корабля к МКС запланирована на 17:30 мск 31 мая, сообщает РБК со ссылкой на NASA.

Crew Dragon (Dragon 2) был разработан SpaceX по заказу NASA. Впервые он был представлен в 2014 году, однако еще шесть лет ушло на доработку и испытания грузовой версии. До этого SpaceX использовала для доставки грузов на орбиту многоразовый космический грузовик Dragon.

Девятилетняя пауза в пилотируемой американской космонавтике была связана с отсутствием собственного пилотируемого корабля после закрытия программы Space Shuttle. «Шаттлы» (всего было построено пять полноценных космических челноков) эксплуатировались с 1981 года. Они совершили 135 полетов, из которых два привели к катастрофе.

Несмотря на создание собственного пилотируемого космического корабля, NASA не отказывается полностью от использования российских «Союзов». США запросили у России места на «Союзах» для доставки астронавтов на МКС осенью 2019 года.

Американское ведомство уточняло, что места могут понадобиться в 2020 и 2021 годах. Брайденстайн объяснял, что необходимость отправки астронавтов NASA российскими кораблями возникнет в случае задержки собственной программы пусков коммерческих кораблей.



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