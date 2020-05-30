Россиян оштрафуют за отказ от вакцинации

Отказ от обязательной вакцинации будет наказываться штрафами, соответствующие поправки внесены в проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Наказывать предлагается за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе по осуществлению мер по проведению профилактических прививок и медицинских осмотров.

При этом подчеркивается, что штрафы коснутся только некоторых групп риска — планируется наказывать россиян, которые по закону будут обязаны поставить прививку. В первую очередь, это относится к профессиональным группам — например, врачам, ветеринарам и учителям.

Наказание для физических лиц предлагается в виде штрафа в размере от 5 до 7 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 до 10 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, либо запрет деятельности до 30 суток.