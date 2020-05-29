Путин поручил расширить военные базы в Сирии

Российские дипломаты и военные проведут переговоры с Сирией для передачи Москве дополнительного недвижимого имущества и акватории, соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, по достижении договоренности Минобороны и МИД имеют право подписать от имени России протокол о размещении контингента на территории Сирии, внеся в него необходимые поправки, «не имеющие принципиального характера».

Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года для поддержки правительственных войск Сирии в войне с террористами. По соглашению между Москвой и Дамаском, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.

В 2017 году Россия и Сирия подписали еще одно соглашение, согласно которому в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, включая боевые суда, оснащенные ядерными энергетическими установками. Данное соглашение рассчитано на 49 лет.