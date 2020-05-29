НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин поручил расширить военные базы в Сирии

Источник:
Sibnet.ru
164 2
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российские дипломаты и военные проведут переговоры с Сирией для передачи Москве дополнительного недвижимого имущества и акватории, соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСША допустили «позор» российской «Арматы» в Сирии

Согласно распоряжению, по достижении договоренности Минобороны и МИД имеют право подписать от имени России протокол о размещении контингента на территории Сирии, внеся в него необходимые поправки, «не имеющие принципиального характера».

Авиационная группа российских ВКС была создана 30 сентября 2015 года для поддержки правительственных войск Сирии в войне с террористами. По соглашению между Москвой и Дамаском, она размещается на территории сирийской авиабазы Хмеймим бессрочно.

В 2017 году Россия и Сирия подписали еще одно соглашение, согласно которому в Тартусе могут базироваться до 11 российских кораблей, включая боевые суда, оснащенные ядерными энергетическими установками. Данное соглашение рассчитано на 49 лет.

Еще по теме
Совет Европы проверит поправки в российскую Конституцию
Песков оценил «реальность» коронавируса
Путин попросил мэра Москвы поделиться с регионами лекарствами
Кабинет президента: где работают Трамп и Путин
смотреть все
Политика #Россия #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил расширить военные базы в Сирии
•
Минтруд предложил ввести особый порядок увольнения
•
Российские истребители перехватили ракетоносцы США
•
Названа дата школьных выпускных в России
Подробности
•
СИЗО ждет передач: арестанты остались без писем и вкусняшек
•
Поступление онлайн: как подать документы в несколько вузов
•
Кабинет президента: где работают Трамп и Путин
•
Россия начинает испытания вакцины от коронавируса на людях
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Любовь и месть: как понять кошку
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Режим самоизоляции ослабят в Омской области
Сибирь 29.05.2020 23:24
Торговые центры и базы отдыха откроют в Кузбассе
Сибирь 29.05.2020 22:40
Коллеги выдали СК новосибирскую судью
Сибирь 29.05.2020 17:24
Коронавирус нашли в детсаду Барнаула
Сибирь 29.05.2020 16:43
Самое популярное
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
31984
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
10312
Российская учительница совратила школьника
6003
Сотрудники ресторана в Братске разделись в знак протеста
5745
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поручил расширить военные базы в Сирии
•
Минтруд предложил ввести особый порядок увольнения
•
Российские истребители перехватили ракетоносцы США
•
Названа дата школьных выпускных в России
Как это работает
•
Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?
•
Любовь и месть: как понять кошку
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Хлеб и фантазия: пять способов красиво пожарить яичницу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Первая партия новейших САУ «Коалиция-СВ» поступила в войска
84
Россия потребовала от Bloomberg извинений за «рейтинг» Путина
51
Лавров рассказал о запрете обращаться за помощью к России
43
Обвинения США вызвали «гомерический хохот» в Москве
28
Озвучены условия работы магазинов одежды после открытия
24