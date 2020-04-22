НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США допустили «позор» российской «Арматы» в Сирии

Источник:
Sibnet.ru
311 1
Фото: Boevaya mashina / CC BY-SA 4.0

Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 «Армата» в Сирию может закончиться «позором», полагают американские эксперты.

Повреждение самой современной боевой машины российской армии окажется крайне неловким обстоятельством для Москвы, поскольку это не соответствует ее «пропагандистским» целям, пишет американское издание The Drive.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТанк Т-14 «Армата» прошел боевую обкатку в Сирии

Отмечается, что Сирия стала своеобразным полигоном для испытаний российских вооружений. В частности, там РФ впервые применила в боевых условиях истребители Су-35С и Су-57, а также крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

Испытания в целом проходили успешно, однако случайное повреждение танка, который считается неуязвимым, может привести к скандальным последствиям и скептическому отношению к платформе со стороны иностранных заказчиков, утверждает автор статьи.

Т-14 «Армата» — самый современный российский боевой танк с необитаемой башней, который считается одним из лучших в мире. В 2020 году продолжаются испытания платформы, после их завершения танк начнутся поставки боевой машины военным.

Еще по теме
Первые ударные беспилотники «Орион» получила российская армия
Танк Т-14 «Армата» прошел боевую обкатку в Сирии
Крушение истребителя МиГ-31 попало на видео
Россия приступила к разработке легкого истребителя
смотреть все
Оборона #Оружие
КАРТИНА ДНЯ
•
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на праздники
•
ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов»
•
Российским полицейским расширят права
•
США допустили «позор» российской «Арматы» в Сирии
Подробности
•
Как без штрафа самоизолироваться на даче?
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
Как это работает
•
Испытано на себе: как сделать антисептик своими руками
•
Интим на расстоянии: как работают умные секс-игрушки 18+
•
Примерка онлайн: выбираем по отзывам и размерной сетке
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сына депутата-«единоросса» обвинили в поножовщине
Сибирь 22.04.2020 17:34
Коронавирус в Алтайском крае «освоил» новые территории
Сибирь 22.04.2020 16:35
Томское озеро спасли от частичного уничтожения чиновниками
Сибирь 22.04.2020 15:30
Сибирские ученые создали чай с гормоном счастья
Сибирь 22.04.2020 14:54
Самое популярное
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
36964
Греф рассказал про «заморозку» вкладов россиян
12408
Врач развенчал мифы об алкоголе
8315
Коронавирус нашли у рабочих-вахтовиков в Горном Алтае
6791
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Минздрав предложил продлить самоизоляцию на праздники
•
ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов»
•
Российским полицейским расширят права
•
США допустили «позор» российской «Арматы» в Сирии
Подробности
•
Как без штрафа самоизолироваться на даче?
•
Больше не лузеры: кому подойдут колледжи вместо вузов
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Клещи проснулись: стоит ли страховаться?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Карта Победы: истории и поздравления фронтовиков онлайн
•
Как провести онлайн-совещание: программы для видеочатов
•
Антикризисный интернет: Ростелеком расширил возможности
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Интернет вместо школы: как работает «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
На дне Телецкого: экскурсия по затонувшему кораблю
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин заявил о полном контроле над эпидемией в России
136
Кремль попросил не паниковать из-за обвала цен на нефть
67
Путин высказался о страхах по поводу возрождения СССР
61
Трамп пригрозил Китаю за возможную вину в пандемии
50
Кремль заявил о наступлении «аврального времени» в России
48