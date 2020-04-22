США допустили «позор» российской «Арматы» в Сирии

Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 «Армата» в Сирию может закончиться «позором», полагают американские эксперты.

Повреждение самой современной боевой машины российской армии окажется крайне неловким обстоятельством для Москвы, поскольку это не соответствует ее «пропагандистским» целям, пишет американское издание The Drive.

Отмечается, что Сирия стала своеобразным полигоном для испытаний российских вооружений. В частности, там РФ впервые применила в боевых условиях истребители Су-35С и Су-57, а также крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

Испытания в целом проходили успешно, однако случайное повреждение танка, который считается неуязвимым, может привести к скандальным последствиям и скептическому отношению к платформе со стороны иностранных заказчиков, утверждает автор статьи.

Т-14 «Армата» — самый современный российский боевой танк с необитаемой башней, который считается одним из лучших в мире. В 2020 году продолжаются испытания платформы, после их завершения танк начнутся поставки боевой машины военным.