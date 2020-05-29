Совет Европы проверит поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) направит запрос в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия)о проведении правовой экспертизы поправок в Конституцию России.

Поводом стала петиция более 120 российских правозащитников, юристов, ученых, политологов, политиков и общественных деятелей, которую поддержали в общей сложности более 200 000 россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на авторов петиции, юрист-конституционалиста Станислав Станских и правозащитника Юрий Джибладзе.

«Действительно, комиссия [ПАСЕ] решила запросить мнение Венецианской комиссии о поправках и процедуре их принятия», – подтвердила пресс-служба Совета Европы.

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Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Комиссия анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Мнение Венецианской комиссии, каким бы оно ни было, носит лишь рекомендательный характер.

Заместитель председателя Госдумы и руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сказал, что такая проверка — достаточно рутинная процедура: комиссия по мониторингу следит за изменениями, которые вносятся в конституции всех европейских стран.

И хотя на заседании комиссии присутствовало некоторое количество «ангажированных демократов первой волны», общая тональность дискуссии была достаточно конструктивной, отметил Толстой. Он разъяснил коллегам, что поправки направлены на укрепление гражданских, политических, социальных и культурных прав россиян.