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Парад и голосование по Конституции предложили провести 24 июня

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Кремль рассматривают возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня. Окончательное решение будет принято исходя из эпидемиологической ситуации.

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в этот же день провести парад Победы, рассказали РБК источники, близкие к Кремлю. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. По словам источника в Минобороны, основной вариант — проведение парада в конце июня.

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Окончательных решений пока нет, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, сказали источники. В качестве альтернативы для голосования по Конституции рассматриваются дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября. Ранее СМИ сообщали, что рассматриваются две даты проведения голосования: 24 июня и 8 июля.

Парад Победы в случае его проведения в июне станет формой воодушевления людей, которая будет не лишней после долгого периода карантинных мер, объясняет один из близких к администрации президента источников.

Проведение парада и голосования в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем, говорит другой близкий к Кремлю собеседник. Норма о том, что день голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным, изначально была заложена в закон о поправках.

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Топ комментариев

Иркут 69

Планов громадье... Чего мы только не наслушались - удвоение ВВП, обгон Португалии, тандем, майские указы,...

nastya19944

Лет 20 назад тоже было много обещаний, только вот на деле все иначе.

Alvarius7

Никто не понимает, а она есть, как и многое бесполезное и непонятное в нашей стране.

47343

на каком этапе у нас будет прорыв ?

gena415

чё опеть жить станем лучше ? а мы уже привыкли жить Ху ёва и на с на их припоны и законы