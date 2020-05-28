Читинцы пожаловались на установку «коронавирусных» вышек 5G

Жители Читы направили чиновникам жалобы на установку вышек 5G, якобы распространяющих коронавирус. Региональное министерство ЖКХ и связи объяснило, что такое вышки 5G и как они работают, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Стали поступать обращения граждан, что в Чите в районе Текстильщиков устанавливают вышки 5G. От вышек якобы исходит облучение, которое вызывает коронавирусную инфекцию. Что в мире именно из-за них началась эпидемия, а диапазон частот смертелен для человека», — отметил замглавы регионального МинЖКХ Евгений Самойлов.

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Он объяснил, что в Забайкальском крае объектов с 5G нет. Диапазон частот для технологии занят и проводится его расчистка. А видеосообщение, появившееся в Сети о вышках 5G, пагубно влияющих на здоровье, признали фейком и удалили.

Сейчас тестирование сетей 5G успешно проводится в Москве, а в мире они работают с 2018 года, добавил Самойлов. По его словам, диапазон вышек 5G не несет никакой угрозы обществу.

Это поможет лучше управлять «умной» техникой и «умными» домами, проводить онлайн спортивные и обучающие трансляции в режиме реального времени, пользоваться телемедициной, включая проведение операций под руководством мировых специалистов в любом месте, где есть покрытие таких сетей связи.