Фильм дня: «Джон Уик»

Заявление сценариста «Джона Уика» Дерека Колстада о
завершении франшизы могло одновременно опечалить и порадовать фанатов Киану Ривза: с
одной стороны, появился шанс на пятую часть фильма, с другой — близок финал боевика.
Как в любой истории, стартовать нужно с начала: с первой части.
США, 2014 год, режиссеры Чад Стахелски и Дэвид Литч, 16+
В главной роли: Киану Ривз.
Первый фильм «Джон Уик» вышел в 2014 году. Сюжет боевика повествует
о киллере Джоне Уике, ушедшем в тень ради любимой жены. Но жена однажды умирает
и оставляет мужу щенка. Животное становится утешением и отрадой Уика, пока его
не убивает сын крупного бизнесмена. Между бывшими коллегами по убийствам,
врагами и друзьями завязывается конфликт. Джону Уику снова
приходится взять в руки оружие.
Уникальность боевика в успехе через главного героя, сыгранного Ривзом. Фактически, благодаря ему она превратилась в популярную франшизу. Когда Ривз
берется за дело, он отдается ему целиком, считает сценарист Дерек Колстад.
«В Джоне Уике он (Ривз) нашел что-то очень особенное, что
для него очень важно, как пережитое, так и невысказанное», — сказал Колстад в
интервью порталу ComicBook.
Крепкая связь Ривза и Уика повлияла на франшизу.
Изначально фильм должен был называться Scorn («Насмешка»), но в ходе производства
ленты Киану Ривз упорно называл картину именем своего героя, в итоге
создатели поменяли название.
После успешного захода на киноарену, «Джон Уик» сначала стал сиквелом, а потом картина разрослась: вышло три части, на подходе четвертая — премьера назначена на 2022 год. Колстад объявил, что планировал девять частей, но наиболее вероятно, что пятая станет финалом.