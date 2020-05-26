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Фильм дня: «Джон Уик»

Источник:
Sibnet.ru
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Заявление сценариста «Джона Уика» Дерека Колстада о завершении франшизы могло одновременно опечалить и порадовать фанатов Киану Ривза: с одной стороны, появился шанс на пятую часть фильма, с другой — близок финал боевика. Как в любой истории, стартовать нужно с начала: с первой части.

США, 2014 год, режиссеры Чад Стахелски и Дэвид Литч, 16+
В главной роли: Киану Ривз.

Первый фильм «Джон Уик» вышел в 2014 году. Сюжет боевика повествует о киллере Джоне Уике, ушедшем в тень ради любимой жены. Но жена однажды умирает и оставляет мужу щенка. Животное становится утешением и отрадой Уика, пока его не убивает сын крупного бизнесмена. Между бывшими коллегами по убийствам, врагами и друзьями завязывается конфликт. Джону Уику снова приходится взять в руки оружие.

Уникальность боевика в успехе через главного героя, сыгранного Ривзом. Фактически, благодаря ему она превратилась в популярную франшизу. Когда Ривз берется за дело, он отдается ему целиком, считает сценарист Дерек Колстад.

«В Джоне Уике он (Ривз) нашел что-то очень особенное, что для него очень важно, как пережитое, так и невысказанное», — сказал Колстад в интервью порталу ComicBook.

Крепкая связь Ривза и Уика повлияла на франшизу. Изначально фильм должен был называться  Scorn («Насмешка»), но в ходе производства ленты Киану Ривз упорно называл картину именем своего героя, в итоге создатели поменяли название.

После успешного захода на киноарену, «Джон Уик» сначала стал сиквелом, а потом картина разрослась: вышло три части, на подходе четвертая — премьера назначена на 2022 год. Колстад объявил, что планировал девять частей, но наиболее вероятно, что пятая станет финалом. 


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