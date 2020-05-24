Диетолог опровергла миф о пользе отказа от соли

Соль на самом деле нужна организму, без нее невозможна нервно-мышечная передача, хлор нужен для образования соляной кислоты, желудочного сока. Поэтому в адекватном количестве это продукт полезный, сказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Хлорид натрия присутствует в продуктах питания в натуральном виде, но, естественно, мы часто досаливаем пищу. ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли.

«Больше соли требуется людям, которые много ее теряют: находятся в жаркой климатической зоне, много занимаются спортом. Бывает, что хочется досолить пищу, когда мы испытываем обезвоживание, состояние усталости, упадка сил, при низком давлении», — приводит РИА Новости слова Соломатиной.

Соль задерживает воду, соответственно повышает давление, и для многих это является спасительным вариантом. «Кто-то поднимает давление с помощью кофеина, а кто-то — съев кусочек соленой рыбы или соленый огурец», — пояснила врач.

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Другое дело, что мы очень часто переедаем соли, и тут дело не в потребности в чем-то соленом, это просто привычка. «Вкусовые рецепторы привыкают к определенному вкусу, и если мы будем постоянно увеличивать количество соли, нам потом все будет казаться недосоленным. И наоборот, если мы будем есть меньше соли, сможем почувствовать настоящий вкус продуктов», — считает диетолог.

Многие пытаются отказаться от соли вообще, чтобы похудеть. На самом бессолевая диета дает лишь временный результат. «Соль задерживает жидкость, и если мы не будем досаливать продукты, у нас будут уходить отеки. У многих уходит не жировая ткань, а излишки воды в организме. Объемы станут меньше, на весы станет вставать приятнее», — сказала врач.

«Но когда мы возобновим потребление соли, все быстро вернется. Другое дело, если есть очень много соли, изменяется метаболизм, происходит задержка жидкости, организму сложно с этим справляться, поэтому сложнее худеть, сжигать жир. Важно определить свою норму соли в сутки», —посоветовала Соломатина.