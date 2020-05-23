Путин поручил повысить платежную дисциплину потребителей

Принять меры по повышению платежной дисциплины потребителей электрической, тепловой энергии и газа поручил президент России Владимир Путин, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями», — говорится в поручении.

Доклад о выполненной работе до 10 августа 2020 года должен представить первый вице-премьер Андрей Белоусов. Поручение подключиться к задаче также дано полномочным представителям в федеральных округах.

Путин также поручил правительству до 15 июня 2020 года обеспечить субсидирование процентных ставок по кредитам для субъектов тепловой энергетики и электроэнергетики, введение дополнительных мер по усилению ответственности за оплату услуг по передаче энергии.