США пожелали взорвать атомную бомбу

Власти США намерены провести первое с 1992 года ядерное испытание, соответствующую возможность президент Дональд Трамп обсуждал на встрече руководителей высших органов национальной безопасности.

Обсуждение состоялось после того, как в Белом доме сообщили о тайных ядерных испытаниях малой мощности, которые якобы проводят Россия и Китай, пишет The Washington Post. Однако доказательств испытаний представлено не было.

Пока Вашингтон еще не решил окончательно, нужно ли нарушать мораторий. По мнению американских властей, взрыв атомной бомбы может оказаться полезным на переговорах в рамках трехсторонней сделки по регулированию ядерных арсеналов США, России и Китая.

Соединенные Штаты рассчитывают на серьезное обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем в ближайшее время. Американская сторона при этом разорвала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.