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Россия продаст иностранцам локатор гиперзвуковых целей

Источник:
Интерфакс
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

«Рособоронэкспорт» предложит международному рынку радиолокационную станцию, способную обнаруживать гиперзвуковые цели, сообщает пресс-служба государственной компании.

«Сегодня Рособоронэкспорт выводит на рынок новейшую радиолокационную станцию, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели», — говорится в сообщении.

При разработке экспортного варианта РЛС учитывалась растущая значимость средств ПВО в обеспечении безопасности государств, а также потребности иностранных заказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО.

На продажу выставят мобильную радиолокационную станцию 59Н6-ТЕ, которая является РЛС средних и больших высот и имеет дециметровый диапазон длин волн. Помимо гиперзвуковых целей, она также эффективно обнаруживает аэродинамические и баллистические объекты.

РЛС может обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тысяч километров в час на дальности до 450 километров и высоте до 200 километров, при этом одновременно она отслеживает порядка тысячи объектов.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

BadBoy91

формулировка заголовка и содержание текста как то странно расходятся, не в пользу Стрелкова

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

BadBoy91

интервью Гордону два дня назад вышло, там он чётко пояснял что ополченцы не делали этого.