Россия продаст иностранцам локатор гиперзвуковых целей

«Рособоронэкспорт» предложит международному рынку радиолокационную станцию, способную обнаруживать гиперзвуковые цели, сообщает пресс-служба государственной компании.

«Сегодня Рособоронэкспорт выводит на рынок новейшую радиолокационную станцию, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели», — говорится в сообщении.

При разработке экспортного варианта РЛС учитывалась растущая значимость средств ПВО в обеспечении безопасности государств, а также потребности иностранных заказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО.

На продажу выставят мобильную радиолокационную станцию 59Н6-ТЕ, которая является РЛС средних и больших высот и имеет дециметровый диапазон длин волн. Помимо гиперзвуковых целей, она также эффективно обнаруживает аэродинамические и баллистические объекты.

РЛС может обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тысяч километров в час на дальности до 450 километров и высоте до 200 километров, при этом одновременно она отслеживает порядка тысячи объектов.