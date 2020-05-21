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Седьмой сезон шоу «Танцы» на ТНТ станет финальным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Создатели проекта «Танцы» объявили кастинг на седьмой сезон, который станет заключительным в истории проекта, сообщается на сайте телеканала ТНТ.

Кастинги на седьмой сезон «Танцев» пройдут в 15 городах России, их даты будут назначены, когда снимут ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Но уже сейчас участники могут заполнить анкету на сайте, чтобы потом принять участие в танцевальной битве.

Пока не известно, кто из наставников останется в проекте. В пятом и шестом сезонах команды набирали три хореографа: Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Мигель и Дружинин опубликовали в своих Instagram-аккаунтах информацию о кастинге на седьмой сезон, а Денисова нет.

По правилам «Танцев», участники попадают в команды к разным наставникам после серии отборочных испытаний. Находясь в команде, они еженедельно готовят танцевальные номера, а зрители голосуют за лучшего танцовщика, а наставник решает кого из менее популярных участников отправить домой. В финале победителя определяют с помощью зрительского голосования.


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