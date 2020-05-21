НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Предков коренных американцев нашли возле Байкала

Источник:
Sibnet.ru
285 0
Фото: © предоставлено Институтом истории материальной культуры РАН

Ученые нашли генетические следы первых американцев, найденные в останках охотников-собирателей в районе озера Байкал, сообщили исследователи в журнале Cell.

Используя фрагменты зуба, найденного в 1962 году при раскопках на участке Усть-Кяхта-3, немецкие ученые с помощью методов молекулярной биологии восстановили геном человека. 

Выяснилось, что он жил здесь 14 тысяч лет назад. В его геноме были обнаружены признаки сибирской и американской популяций. Значит, он является древнейшим из известных на сегодняшний день носителем генов коренных американцев.

«Это исследование показывает самую глубокую связь между верхнепалеолитическими сибиряками и первыми американцами. Мы считаем, что это может пролить свет на историю появления коренных американцев», — цитируют РИА Новости автора исследования.

Данные других геномов из байкальского региона свидетельствуют о том, что часто контактировали с северо-евразийскими народами, что приводило к возникновению различных смешанных типов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗагадку происхождения нейтрино раскроют на Байкале

В какой-то степени эту генетическую сложность унаследовали и первые американцы, среди предков которых, помимо азиатов, очевидно, были и представители северо-евразийских народов.

На широкие контакты народов Южной Сибири в бронзовом веке говорит и находка возбудителя чумы Yersinia pestis, сделанная авторами исследования. У двух индивидов, генетически относящихся к северо-восточноазиатскому типу, был идентифицирован этот патоген, происходящий из степной зоны, находящейся далеко за пределами региона.



Еще по теме
Завод по переработке канализационных отходов запустят в Омске
Найден главный секрет долголетия
Создан робот-краб для изучения морского дна
Создан полностью искусственный коронавирус
смотреть все
Технологии #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед предложил узаконить понятие самоизоляции
•
Лавров рассказал про таежные встречи с Шойгу
•
ВОЗ заявила о риске второй волны пандемии короновируса
•
Путин наградил Небензю и Захарову
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
Как это работает
•
Выбираем идеальный монитор: чем отличаются матрицы
•
Секреты уборки: почему тряпка из магазина лучше?
•
Найти воду: какую скважину бурить на даче?
•
Что скрывает почерк, или Как письмо влияет на характер
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полсотни медиков и пациентов заболели COVID-19 в больнице Алтая
Сибирь 21.05.2020 14:41
Три человека с коронавирусом умерли на Алтае
Сибирь 21.05.2020 14:26
Пьяные «вахтовики» напали на полицейских в поезде в Красноярске. ВИДЕО
Сибирь 21.05.2020 12:49
Коронавирус стал уносить жизни новосибирцев ежедневно
Сибирь 21.05.2020 12:27
Самое популярное
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
65087
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
4920
Сотрудники красноярского ресторана разделись из-за кризиса
4868
Томичи выполнили два из трех условий выхода из режима самоизоляции
4691
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Совфед предложил узаконить понятие самоизоляции
•
Лавров рассказал про таежные встречи с Шойгу
•
ВОЗ заявила о риске второй волны пандемии короновируса
•
Путин наградил Небензю и Захарову
Подробности
•
Самолеты Путина и Трампа: как устроены летающие резиденции
•
Байкальский турбизнес: надежда на исторический иммунитет
•
Рост только начинается: что случилось с ценами на продукты
•
Наступает аномальная жара: почему климат взбесился?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
•
Платить телефоном: как работает технология NFC?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

BadBoy91

формулировка заголовка и содержание текста как то странно расходятся, не в пользу Стрелкова

Иркут 69

Неистовая фурия на службе пропаганды. По сумме заслуг перед режимом вполне достойна пяти орденов.

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Иркут 69

Так давно бы настрочили бы бамажку в ФСБ, МВД и СКР.... чего теряетесь то? Доносы это ваша стезя.