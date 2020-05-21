Предков коренных американцев нашли возле Байкала

Ученые нашли генетические следы первых американцев, найденные в останках охотников-собирателей в районе озера Байкал, сообщили исследователи в журнале Cell.

Используя фрагменты зуба, найденного в 1962 году при раскопках на участке Усть-Кяхта-3, немецкие ученые с помощью методов молекулярной биологии восстановили геном человека.

Выяснилось, что он жил здесь 14 тысяч лет назад. В его геноме были обнаружены признаки сибирской и американской популяций. Значит, он является древнейшим из известных на сегодняшний день носителем генов коренных американцев.

«Это исследование показывает самую глубокую связь между верхнепалеолитическими сибиряками и первыми американцами. Мы считаем, что это может пролить свет на историю появления коренных американцев», — цитируют РИА Новости автора исследования.

Данные других геномов из байкальского региона свидетельствуют о том, что часто контактировали с северо-евразийскими народами, что приводило к возникновению различных смешанных типов.

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В какой-то степени эту генетическую сложность унаследовали и первые американцы, среди предков которых, помимо азиатов, очевидно, были и представители северо-евразийских народов.

На широкие контакты народов Южной Сибири в бронзовом веке говорит и находка возбудителя чумы Yersinia pestis, сделанная авторами исследования. У двух индивидов, генетически относящихся к северо-восточноазиатскому типу, был идентифицирован этот патоген, происходящий из степной зоны, находящейся далеко за пределами региона.





