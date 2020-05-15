Загадку происхождения нейтрино раскроют на Байкале

Российские астрофизики подошли к разгадке происхождения мельчайших элементарных частиц — нейтрино. Подтвердить свои догадки поможет телескоп Baikal-GVD, достраивающийся на Байкале, сообщили ученые в Astrophysical Journal.

Учёные из Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН), Московского физико-технического института (МФТИ) и Института ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН) впервые установили, что нейтрино сверхвысоких энергий рождаются вблизи черных дыр в активных ядрах галактик — квазарах, пишет RT со ссылкой на данные публикации.

Нейтрино — мельчайшие элементарные частицы, распространяющиеся по Вселенной со скоростью света. Они недостаточно изучены, даже их точная масса неизвестна. Частицы безвредны для живых организмов, легко проходят сквозь планеты и с трудом поддаются регистрации.



Известным источником нейтрино является Солнце, там нейтрино участвуют в термоядерных реакциях. Также потоки частиц производят действующие атомные реакторы.

Существующие на Земле детекторы регистрируют нейтринные события, происходящие в далеком космосе. Но их источник обнаружить до сих пор не удавалось. Российские ученые вплотную подошли к решению проблемы.



Они сравнили данные нейтринного телескопа IceCube в Антарктиде с радиоастрономическими наблюдениями квазаров, в том числе на крупнейшем в мире радиотелескопе РАТАН-600, расположенном в Карачаево-Черкесии.

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В результате исследователям удалось найти связь между космическими нейтрино и вспышками в центрах далеких активных галактик, где находятся сверхмассивные черные дыры.



По мнению астрофизиков, во время притяжения вещества черной дырой, часть потока нейтрино выбрасывается обратно, ускоряется и рождает новые частицы сверхвысоких энергий. Этот процесс сопровождается вспышками радиоизлучения. Подтвердят свою теорию ученые с помощью данных телескопа Baikal-GVD, который сейчас достраивается.