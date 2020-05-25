Сериал «Журавль в небе»: любовь и судьба военных летчиков

Новый сериал на Первом канале «Журавль в небе» перенесет зрителей в 1960-е годы, во время расцвета советской авиации. Это история любви на фоне создания первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера.

Первый канал, режиссер Сергей Комаров, премьера с 25 мая

В главных ролях: Мария Луговая (Ася Солнцева), Михаил Гаврилов (Юрий Громов), Филипп Горенштейн (Яша Спасский).

История получилась не документальная, но очень трогательная. В центре сюжета любовь главной героини Аси Солнцевой к мужчине всей её жизни — пилоту Юрию Громову. Чувства ведут ее через преграды к воплощению мечты: летать вдвоём на чудо-«Журавле».

Известны всего два серийно выпускавшихся пассажирских сверхзвуковых самолёта, выполнявших регулярные рейсы: советский самолёт Ту-144, совершивший первый полёт 31 декабря 1968 года, и выполнивший двумя месяцами позже полёт англо-французский Concorde.

«С одной стороны, мы отталкивались от лучших образцов советского кино того периода, но в то же время наша история рассказана современным языком для современного зрителя», — сказал режиссер сериала Сергей Комаров.

Сюжет

Город Авиаград, 1961 год. На городской площади народное ликование: Гагарин полетел в космос. Сюда же приземляется учебный вертолет ДОСААФ, угнанный обаятельным хулиганом Юрием Громовым. Громов в порыве всеобщей радости целует в губы девчонку из толпы. Так восьмиклассница средней школы Ася Солнцева понимает, что встретила парня своей мечты.

События в сериале развиваются в течение почти двух десятилетий. После нахлынувших чувств Ася всюду стремится за Громовым, а он отвечает ей взаимностью, пока в дело не вмешиваются другие люди и обстоятельства.

Против сильной любви восстанут родители талантливого летчика, влюбленный в Асю изобретатель Яша, другая женщина и разные обстоятельства. Несмотря на трудности, герои будут не только любить друг друга, но и любить самолеты, которые станут делом всей их жизни.

Герои

Главные герои сериала уже известны зрителям по другим громким проектам. Мария Луговая снималась в проектах «Лучше, чем люди» и «Мурка», а Михаил Гаврилов получил широкую известность благодаря ключевой роли в спортивном сериале «Молодежка».

«Мне очень дорога эта картина. Я вложила туда все силы, эмоции. Это история про летчиков. Моя героиня - маленькая и хрупкая девушка со стальным характером, со стержнем внутри, способная поднять в небо самолет и сделать что-то невозможное, что не удавалось никому другому», — сказала Мария Луговая.

Другие роли в сериале «Журавль в небе» исполнили Филипп Горенштейн (Яша Спасский), Борис Невзоров (Константин Спасский), Ольга Кабо (Римма Спасская), Сергей Пускепалис (Бархатов), Валентина Теличкина (бабушка Аси), Полина Лазарева (Маша), Алексей Анищенко (Глеб).

Факты о съемках:

Города Авиаград и Сибирск, где происходят события, вымышленные, но в их названиях содержится точный отсыл к подмосковному наукограду и к сибирскому городу, где находится лётное училище.

Во время съемок Мария Луговая и Михаил Гаврилов почти научились управлять самолетом. В воздух его не поднимали, но освоили несколько базовых приемов пилотирования.

Съемки проходили на аэродромах, куда доставили настоящие самолеты: «Ан-2», «Як-18», «Ан-12», «Ил-62» и биплан «По-2», в котором поднимается в небо героиня Луговой.

Воссоздавая обстановку 1960-х, киногруппа перебралась в Ленинские Горки. Пришлось маскировать в домах современные кондиционеры и пластиковые окна.

Премьера сериала «Журавль в небе» состоится на Первом канале 25 мая в 21.30.