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Девушка отправила бывшему парню тонну лука

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Filo gegraven / CC BY-SA 4.0

Жительница Китая отправила на домашний адрес бывшего парня тонну лука, чтобы отомстить за слезы, которая она пролила после расставания.

Девушка по фамилии Чжао купила тонну лука в интернете и указала адрес своего бывшего молодого человека для доставки. Она также попросила, чтобы лук доставили прямо к жилищу и не принимали возврат, пишет газета «Синьцзин бао».

Свое послание Чжао дополнила запиской: «После расставания я плакала три дня, теперь ты поплачь». Отмечается, что курьеру пришлось перетаскивать лук в квартиру молодого человека несколько часов.

Сам молодой человек рассказал журналистам, что после расставания с девушкой прошел уже год, а необычная месть его позабавила. Он признался, что лук даже принес ему пользу, так как он быстро перепродал всю партию примерно за 140 долларов.

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