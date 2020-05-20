Девушка отправила бывшему парню тонну лука

Жительница Китая отправила на домашний адрес бывшего парня тонну лука, чтобы отомстить за слезы, которая она пролила после расставания.

Девушка по фамилии Чжао купила тонну лука в интернете и указала адрес своего бывшего молодого человека для доставки. Она также попросила, чтобы лук доставили прямо к жилищу и не принимали возврат, пишет газета «Синьцзин бао».

Свое послание Чжао дополнила запиской: «После расставания я плакала три дня, теперь ты поплачь». Отмечается, что курьеру пришлось перетаскивать лук в квартиру молодого человека несколько часов.

Сам молодой человек рассказал журналистам, что после расставания с девушкой прошел уже год, а необычная месть его позабавила. Он признался, что лук даже принес ему пользу, так как он быстро перепродал всю партию примерно за 140 долларов.