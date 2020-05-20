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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба правительства России

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших, это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения — это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первая столкнулась с новой инфекцией», приводит РИА Новости слова Мишустина.

По данным премьер-министра, для борьбы с коронавирусом в стране создали более 164 тысяч больничных коек, в том числе, 24,7 тысячи — в отделениях интенсивной терапии и реанимации. При этом реально задействованы сто тысяч обычных и менее трех тысяч реанимационных коек.

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Глава правительства также указал, что в последние три дня в России отмечается наименьший прирост зараженных коронавирусом, сегодня эта цифра менее трех процентов.

«В стране уже сделано более семи миллионов тестов на выявление новой коронавирусной инфекции, ежедневно такие исследования проводятся почти 200 тысячам человек. Благодаря этому мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов», — заключил он.

По данным на 20 мая, общее число заболевших COVID-19 в стране — 308 705, из них 2972 умерли, более 85 тысяч пациентов выздоровели. Всего в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом инфицированы как минимум 4,7 миллиона человек, свыше 315 тысяч скончались.

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