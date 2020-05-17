Ученые нашли антитела для полного подавления коронавируса

Исследователи американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили, что им удалось выявить тип антител, полностью защищающих человеческие клетки от проникновения коронавируса и выводят его из организма в течение четырех дней.

Ученые сообщили, что антитело STI-1499 способно «на 100% подавлять» коронавирус и может начать применяться на несколько месяцев раньше срока выхода на рынок вакцины, которая еще не создана.

«Мы хотим подчеркнуть, что метод исцеления есть. Имеется решение, работающее на 100%. Если в вашем организме есть антитело нейтрализующего действия, то вам не понадобится соблюдать безопасную дистанцию», — цитирует ТАСС руководителя компании Генри Джи

По его словам, его ученые за минувшее десятилетие выделили и изучили миллиарды антител, из которых было отобрано несколько сотен наиболее многообещающих видов. Около десятка антител продемонстрировали способность в разной степени эффективно блокировать проникновение коронавируса в клетки легких человека и других млекопитающих, используя молекулы белка ACE2. А STI-1499 делает это успешно во всех случаях.

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«Когда антитело не позволяет вирусу проникнуть в клетку человеческого организма, то вирус не выживает. Если они не могут проникнуть в клетку, то не способны воспроизводиться. Другими словами, вирус в конце концов умирает, если не давать ему проникнуть в клетку», — пояснил исследователь.

Джи объяснил, что STI-1499 обволакивает коронавирус и вымывает его из организма за четыре дня без каких-либо побочных эффектов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,45 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли 88 211 человек, выздоровели 250 747. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли.