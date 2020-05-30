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Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Куриные крылышки — недорогой и простой продукт. Их можно быстро приготовить на гриле и мангале, они хорошо подойдут к любым напиткам. Как быстро и вкусно замариновать куриные крылышки, и какие соусы подойдут к этому мясу?

Сладкий маринад с соевым соусом

Маринад для мяса на мангале — дело вкуса, но есть проверенные варианты. Азиатский стиль — маринад для куриных крыльев с соевым соусом и сахаром или медом. Но жар в этом случае должен быть не слишком сильным.

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«Когда крылья таким образом готовятся, они могут подгореть. Когда есть в маринаде мед или сахар, при жарке идет процесс карамелизации. Внешняя сторона крыльев может подгореть, поэтому надо использовать невысокие температуры, чтобы продукт приготовился правильно», — предупредил шеф-повар Николай Ильин.

Известный повар Илья Лазерсон показывал в эфире телеканала «Еда» один из вариантов приготовления куриных крылышек с использованием соевого соуса.

«Наполню шприц соевым соусом. Буду колоть крылышки, чтобы внутрь попал соевый соус. Соус попадает внутрь, просаливает крылышко и дает определенный аромат», — описал приготовление Лазерсон.

Затем он положил крылышки в пакет, добавил немного сахара, сухого чеснока, сладкий соус чили, кунжутное масло и апельсиновый сок.

Есть и другие варианты маринадов для куриных крылышек с соевым соусом. Например, надо смешать яблочный уксус с перцем, солью и соевым соусом. В этой смеси надо оставить крылышки на два часа, а затем обжарить на решетке с двух сторон.

Крылья в горчисно-медовом маринаде

Сочетание меда и горчицы — беспроигрышный вариант. Для их приготовления нужно смешать размягченное сливочное масло с медом, добавить соус барбекю и семена горчицы. Затем обмазать крылышки этой смесью и оставить на 20 минут. Затем обжарить.

Есть еще один вариант горчично-медового маринада. Надо измельчить четыре зубчика чеснока, добавить три чайные ложки горчицы, 100 граммов меда, соль и перец, и замариновать крылья на пару часов.

Как приготовить соусы к крыльям

«Можно пожарить крылья без маринада и потом подать к ним соус, в который макать. Что больше понравится по вкусу», — предложил Ильин.

В качестве добавки к куриным крыльям можно сделать соус чимичурри. Для этого надо измельчить в блендере листья мяты, петрушки, кинзы с добавлением оливкового масла, двух зубчиков чеснока, белого перца, жгучего перца, цедры и сока лайма.

Неизменно популярен томатный соус. Чтобы его приготовить самостоятельно, нужно растопить 60 граммов сливочного масла, добавить две столовые ложки сахара. Поставить на огонь. При закипании массы влить три столовые ложки томатного соуса. Затем добавить одну столовую ложку острого соуса. Добавить измельченный зубчик чеснока, посолить, поперчить и вновь довести до кипения. Затем сразу снять с плиты. Подавать после полного остывания.


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