Dyson показала электрокар, который не собирается выпускать

Электрический автомобиль британского производителя бытовой техники Dyson представлял собой семиместный кроссовер, он никогда не появится на дорогах, но компания готова поделиться полученными технологиями, сообщил ее глава сэр Джеймс Дайсон.

Дайсон дал интервью The Sunday Times, во время которого показал электрокар N526 — алюминиевый семиместный кроссовер с интерьером от футуристичных авто, например, дисплей приборной панели направлен так, что она плавала перед лицом, как голограмма.

Sir James Dyson, Britain’s richest man, spent 500m developing an electric car to rival Tesla’s. Then he scrapped it before the first prototype took to the road. He tells John Arlidge why https://t.co/mIVmVFnN6D — The Sunday Times Magazine (@TheSTMagazine) May 17, 2020

N526 способен проехать 600 миль (960 километров) без подзарядки. Это стало возможным благодаря собственной разработке Dyson — твердотельным аккумуляторным батареям. Согласно заявлениям компании, авто разгонялось до 100 километров в час за 4,8 секунды, максимальная скорость — 200 километров в час.

Dyson потратил на разработку электрокара четыре года и 500 миллионов фунтов стерлингов (более 44 миллиардов рублей), но не собирается выпускать авто в серию из-за его дороговизны. Компания готова поделится своими идеями, в том числе технологией изготовления твердотельных АКБ, с другими автопроизводителями.