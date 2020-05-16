Россия «вторглась» в Арктику и напугала НАТО

Российское «вторжение» в Арктику подвергает риску линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

Стенограмма брифинга чиновника была опубликована на сайте Госдепартамента страны. США отреагировали на создание Россией Объединенного стратегического командования на базе Северного флота, а также строительство арктической инфраструктуры.

«Объявлено о развертывании систем С-400 на Кольском полуострове, подобное военное строительство выходит за рамки территориальной обороны. Это является частью наращивания силы в Северной Атлантике», — подчеркнул Мерфи.

По его словам, российские системы в Арктике помешают США и Канаде отреагировать и перегруппироваться в случае кризиса. В частности, речь идет об угрозе так называемому Фареро-Исландскому рубежу.