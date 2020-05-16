Су-57 сможет воевать без пилота

Новейший истребитель пятого поколения Су-57 отрабатывает беспилотный режим в ходе испытаний.

Отработка беспилотного режима ведется на базе летающей лаборатории Т-50. При этом летчик находится в кабине во время полета, но только контролирует выполнение всех функций, передает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые он поднялся в воздух в 2010 году.

Первый контракт на поставку ВКС 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме «Армия-2019». Ожидается, что массовые поставки Су-57 в ВКС России начнутся до конца 2020 года, так как испытания самолета продолжаются.