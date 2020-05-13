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Аккаунт Кадырова в Instagram удалили из-за санкций

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram удалили, администрация сервиса пояснила, что решение принято из-за санкций США.

«Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств», — пояснил представитель соцсети РИА Новости.

В декабре 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были удалены. Тогда в Facebook сообщили, что удалили аккаунты чеченского лидера из-за внесения его в санкционный список США.

«Мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США», — отмечалось в сообщении.

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