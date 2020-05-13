Присяга новобранцев в армии пройдет без родителей

Весной новобранцы не смогут увидеть родителей во время церемонии приведения к присяге, а также уйдут служить без торжественных оправок со сборных пунктов из-за противоэпидемических ограничений, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Здоровье призывников для нас превыше всего. Поэтому проведение торжественных отправок со сборных пунктов субъектов РФ до снятия противоэпидемических ограничений не планируется», — цитирует «Красная звезда» Герасимова.

Не допускается также присутствие родителей военнослужащих в местах их проживания и районах дислокации воинских частей. Не смогут попасть родители и на торжественную церемонию приведения к военной присяге.

Весенний призыв в российскую армию в 2020 году начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Из-за нерабочих дней в России в связи с пандемией коронавируса вызов новобранцев отложили. Явки на заседание призывных комиссий возобновились во вторник, 12 мая. Отправки в войска начнутся после 20 мая.