Россия испытает космическую систему ПВО

Россия приступила к испытаниям новой системы ПВО С-500 «Прометей», сообщил премьер Юрий Борисов.

Чиновник подчеркнул, что показ элементов новой системы на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не планируется. Мероприятия может состояться осенью 2020 года.

Предположительно, новая система ПВО дальнего действия С-500 может начать поступать в Вооруженные силы России в 2020 году. Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики.

С-500 разрабатывается как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Ожидается, что С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Система способна поражать практически любые цели, включая низкоорбитальные спутники.