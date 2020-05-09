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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия испытает космическую систему ПВО

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Россия приступила к испытаниям новой системы ПВО С-500 «Прометей», сообщил премьер Юрий Борисов.

Чиновник подчеркнул, что показ элементов новой системы на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, не планируется. Мероприятия может состояться осенью 2020 года.

Предположительно, новая система ПВО дальнего действия С-500 может начать поступать в Вооруженные силы России в 2020 году. Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики.

С-500 разрабатывается как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей.

Ожидается, что С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Система способна поражать практически любые цели, включая низкоорбитальные спутники.

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