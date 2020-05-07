Коронавирус изменил пути наркотрафика

Пути перевозки наркотиков изменились во всем мире из-за мер и ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Больше всех пострадали перевозчики синтетических наркотиков, сообщило Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Из-за пандемии прерваны тысячи авиасообщений, наземные перевозки также значительно сократились. Это стало проблемой не только для законопослушных граждан, но и для наркоперевозчиков. Они вынуждены искать альтернативные маршруты.

Например, синтетические наркотики вроде метамфетамина чаще остальных переправляли по воздуху, поэтому действующие ограничения на авиаперевозки, вероятно, серьезно скажутся на транспортировке этого типа незаконного груза, пишет РИА Новости со ссылкой на данные УНП ООН.

Героин в основном перевозили по суше, но из-за ограничений в движении наземного транспорта во время пандемии, наркоперевозчикам пришлось «перепрофилироваться» и перевозить героин морскими маршрутами. Об этом свидетельствует изъятие партий опиатов в Индийском океане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Число любителей марихуаны выросло в Новосибирской области

Основную массу кокаина всегда перевозили по морю, а так как ограничения не коснулись морского транспорта в такой же степени, как воздушного и наземного, то в европейских портах и во время пандемии продолжают находить и арестовывать большие партии наркотика.

Согласно исследованию, ограничения из-за коронавируса с меньшей долей вероятности коснутся незаконной торговли каннабисом, поскольку обычно его производят рядом с рынком потребления, и контрабандисты не полагаются на долгие, межрегиональные перевозки больших партий этого наркотика.