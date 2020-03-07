Число любителей марихуаны выросло в Новосибирской области

Число наркоманов, употребляющих растительные наркотики, выросло в Новосибирской области за год, сообщается в ответе Минздрава региона в ответ на запрос Sibnet.ru.

В 2018 году выявлено 582 человека больных наркоманий, а в 2019 году — 543. При этом число несовершеннолетних наркоманов тоже уменьшилось с семи до трех.

«В 2018 году, из числа зарегистрированных и состоявших на учете больных наркоманией преобладают лица, употребляющие опиоиды — 39% и каннабиоды (марихуана и гашиш) — 28,5%. По состоянию на 2019 год… преобладают лица, употребляющие опиоды — 35,5%, полинаркоманы (другие наркотики и курительные смеси) — 32,6%, каннабиоды —30,2%», — говорится в сообщении.

Число любителей гашиша и марихуаны выросло и среди впервые выявленных больных. А вот число выявленных токсикоманов уменьшилось с 145 до 141 за год.