Петиция в защиту пойманных на месте пожара чиновников появилась в Сети

Петиция в защиту чиновников Усть-Кутского района, которых поймали якобы рядом с местами лесных пожаров в Приангарье, появилась в Сети. Автор обращения на имя президента РФ на сайте Chang.org отметила, что госслужащие выезжали на место на законных основаниях, но их поймали, избили и обвинили в поджогах.

В апреле в соцсетях появилось видео, где человек, похожий на мэра Усть-Кута Александра Душина, задерживает группу людей на своих сельхозугодьях. У задержанных с собой были несколько канистр с бензином. Областная прокуратура и региональный следственный комитет проводят проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить детали инцидента, а также выяснить причастность к поджогам вице-мэра района Михаила Барса, который якобы был задержан в числе других. Между тем, автор петиции требует отправить в отставку Душина.

«Главным основанием для этого является ситуация, прогремевшая на всю Россию несколько дней назад. 28 апреля 2020 глава города Александр Душин обвинил вице-мэра района Михаила Барса и трех чиновников районной администрации в том, что они якобы поджигали лес вблизи его урочища», — написано в обращении.

По словам автора петиции, группа чиновников выехала по распоряжению мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной в труднодоступный район на лодке для фиксации очагов лесных пожаров, не было связи.

«Однако на видео с места события, размещенном в интернете, было видно, что Барс сильно избит, а остальные чиновники находятся в испуганном состоянии. А.В. Душин в сопровождении своих подчиненных с криминальным прошлым угрожал, запугивал и применял физическую силу по отношению к чиновникам в лодке, конфисковал их средства связи и деталь лодки, чтобы те не смогли уплыть», — сказано в обращении.