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Заподозренных в поджоге леса чиновников в Приангарье избили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Чиновников Усть-Кутского района Иркутской области, в отношении которых проводится проверка о причастности к поджогам леса, били и топили в реке, сообщила руководитель аппарата администрации Усть-Кутского района Марина Косыгина.

В среду в соцсетях появилось видео, где человек, похожий на мэра Усть-Кута Александра Душина, задерживает группу людей на своих сельхозугодьях. У задержанных с собой были несколько канистр с бензином. Областная прокуратура и региональный следственный комитет проводят проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить детали инцидента, а также выяснить причастность к поджогам вице-мэра района Михаила Барса, который якобы был задержан в числе других.

В свою очередь глава районной администрации Косыгина утверждает, что чиновники поехали на место, чтобы выявить новые очаги природных пожаров, но потом пропали и перестали выходить на связь.

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«Барс Михаил Александрович в больнице, он избит. Екатерина Анисимова (пресс-секретарь районной мэрии) тоже пострадала, ее топили. Мы писали в  следственные органы, в правоохранительные, в ФСБ собираемся писать», — цитирует ТАСС Косыгину.

Он добавила, что чиновников «некоторое время удерживали», изъяв детали лодки, на которой они прибыли. По словам Косыгиной, Анисимовой после обследования госпитализация не понадобилась.

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