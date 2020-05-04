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Кремль анонсировал новое совещание Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, посвященное реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На совещании будут обсуждаться в том числе рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, поручение о подготовке которых глава государства давал ранее, цитирует ТАСС Пескова.

В ходе своего последнего выступления 28 апреля глава государства поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. Регионы должны ознакомиться с соответствующим планом к 5 мая.

Путин подчеркивал, что ограничительные меры будут сниматься поэтапно в каждом регионе, а не одномоментно, поскольку в некоторых субъектах ситуация остается сложной.

В России, по данным на 4 мая, зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей из-за COVID-19 составляет 1356.

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